Не підійдуть для охорони: топ порід собак, у яких відсутній мисливський інстинкт

Якщо ви хочете завести собаку в дім, де є маленькі діти, коти або інші дрібні улюбленці, важливо обрати породу з низьким мисливським інстинктом. Саме він відповідає за бажання переслідувати все, що рухається — від білки на вулиці до дитини, яка бігає по квартирі. Собаки з низьким мисливським інстинктом рідше реагують на такі подразники, тому ризик нещасних випадків значно нижчий.

РБК-Україна розповідає про 8 порід, які відрізняються спокоєм, врівноваженістю та високою адаптивністю до сімейного життя з дітьми та іншими тваринами.

Чому низький мисливський інстинкт — ключовий фактор

Мисливський інстинкт — це вроджена схильність собаки переслідувати дрібну здобич. У порід з високим інстинктом навіть різкий рух може викликати реактивність або агресію. У спокійних порід цей інстинкт мінімальний або відсутній — вони зосереджені на людині, менше відволікаються на зовнішні подразники, легше дресируються та рідше тікають за "здобиччю".

Такі собаки краще підходять для міських квартир, сімей з дітьми та будинків, де вже живуть коти чи дрібні тварини. Про це пише РБК.

ТОП-8 порід з низьким мисливським інстинктом

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ніжний, ласкавий і надзвичайно спокійний компаньйон. Ця порода створена виключно для життя поруч із людиною. Кавалери чудово ладнають з дітьми, котами та іншими тваринами, рідко гавкають і майже не мають мисливського інстинкту. Вони щасливі просто бути поруч із родиною.

Мальтійська болонка (мальтезе)

Крихітна, грайлива і дуже ласкава порода з білосніжною гіпоалергенною шерстю. Мальтезе майже не линяють, мало гавкають і мають мінімальний мисливський інстинкт. Вони легко адаптуються до квартири, люблять увагу та чудово почуваються в сім’ях з дітьми. Єдиний нюанс — не люблять залишатися самі надовго.

Бішон-фрізе

Весела, розумна і надзвичайно товариська "хмаринка". Бішони мають низький мисливський інстинкт, легко ладнають з дітьми, котами та іншими тваринами. Вони активні в міру, швидко навчаються і майже не гавкають. Гіпоалергенна шерсть потребує регулярного грумінгу, але це компенсується спокоєм і доброзичливістю.

Великий піренейський собака

Незважаючи на великі розміри, це один із найспокійніших і наймиролюбніших велетнів. Породу виводили саме для охорони худоби без агресії та переслідування. Піренеєць лагідний, терплячий, чудово ставиться до дітей і дрібних тварин. Мисливський інстинкт практично відсутній.

Папільйон

Мініатюрний інтелектуал з великими вухами-"метеликами". Папільйони розумні, грайливі, швидко навчаються і мають дуже низький мисливський інстинкт. Вони добре почуваються в квартирі, люблять активність і легко адаптуються до будь-якого ритму життя.

Померанський шпіц

Пухнастий, розумний і дуже прив’язаний до господаря компаньйон. Померанці мають низький мисливський інстинкт, мало гавкають (якщо правильно виховані) і чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами. Вони активні на коротких прогулянках і легко навчаються.

Сенбернар

Ніжний велетень з добрим серцем. Сенбернари відомі любов’ю до дітей, терпінням і спокоєм. Мисливський інстинкт у них мінімальний — вони створені для порятунку людей, а не для полювання. Потребують помірної активності, але ідеально підходять для сімейного життя.

Мопс

Ідеальний "диванний" компаньйон з низьким мисливським інстинктом. Мопси не цікавляться переслідуванням дрібних тварин, рідко гавкають і обожнюють обійми та увагу. Вони спокійні, ласкаві та чудово почуваються в квартирі. Єдиний нюанс — погано переносять спеку через особливості морди.

Ці породи мають низький мисливський інстинкт, тому рідше реагують на рух дітей, котів чи дрібних тварин. Вони спокійні, врівноважені, добре навчаються та ідеально підходять для сімейного життя в квартирі чи будинку. Якщо ви шукаєте собаку, яка стане справжнім другом для всіх членів родини — зверніть увагу саме на них.

