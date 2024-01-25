Не обов’язково бігти в магазин: як приготувати сухий шампунь вдома

Іноді буває, що потрібно швидко привести себе в порядок, але вмиватися немає можливості. У таких випадках на допомогу може прийти сухий шампунь.

Він швидко вбирає надлишки шкірного сала і освіжає зачіску. Про це пише Hairstore.

Склад сухого шампуню простий: картопляний або кукурудзяний крохмаль, який має абсорбуючі властивості. Щоб приготувати засіб, потрібно просто втерти невелику кількість крохмалю в шкіру голови. Важливо, щоб волосся і шкіра були сухими.

Залиште крохмаль на голові на хвилину, а потім обережно видаліть залишки за допомогою гребінця. Якщо не видалити засіб, він залишить видимий слід на волоссі, особливо на темному. Тому краще не використовувати сухий шампунь напередодні важливих подій.

Щоб зробити слід від крохмалю менш помітним, можна додати до нього корицю або какао. Також можна використовувати спеціальний сухий шампунь, який випускається в різних відтінках, щоб підібрати його під колір волосся.

Читайте також: Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Поради щодо використання сухого шампуню

Наносьте засіб на сухе волосся.

Не перестарайтеся з кількістю крохмалю, щоб не залишати білих слідів.

Ретельно видаліть залишки засобу за допомогою гребінця.

Завдяки сухому шампуню ви завжди зможете виглядати свіжо і доглянуто, навіть якщо немає можливості помити голову.

Нагадаємо, ми вже писали, що додати в шампунь, аби покращити стан волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!