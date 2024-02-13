Не потрібно витрачати гроші на дорогу хімію: домашній метод очистки сковорідок від нагару

Мити сковороду або деко після приготування їжі – не найприємніше заняття. Застарілий жир, пригоріла їжа та нагар можуть зіпсувати навіть найкращий манікюр. Проте не поспішайте купувати дорогі хімічні засоби! Досвідчені господині знають, як очистити посуд до блиску за допомогою простих інгредієнтів, які завжди є під рукою.

Про це пише Радіотрек.

Оцет 99% та сода:

Цей універсальний тандем чудово підходить для чищення емальованого,металевого, антипригарного та алюмінієвого посуду.

Заповніть раковину водою, додайте 150 мл оцту та пів склянки соди, добре розмішайте.

Занурте брудний посуд у розчин на 40 хвилин.

Залишки бруду легко знімуться губкою, а посуд буде сяяти чистотою.

Сода та перекис водню:

Ця суміш ефективна для сталевого,емальованого та алюмінієвого посуду.

Зробіть пасту з соди та перекису водню.

Нанесіть пасту на забруднені місця або на весь посуд.

Залиште на 1 годину, потім витріть губкою та ретельно вимийте посуд.

Оцет та лимонний сік:

Ідеальний засіб для антипригарного,металевого, алюмінієвого та емальованого посуду.

Змішайте оцет і лимонний сік у рівних пропорціях.

Обробіть брудні місця сумішшю.

Через 5 хвилин легко зчистіть бруд губкою, а посуд буде сяяти, як новий.

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Соляний скраб:

Безпечний спосіб для алюмінієвого та металевого посуду.

Намочіть посуд у мильній воді.

Посипте брудні місця крупною кам'яною сіллю.

Протріть губкою та промийте водою.

Пам'ятайте:

Не використовуйте сіль для антипригарного покриття, щоб не пошкодити його.

Перед використанням будь-якого з цих методів перевірте його на невеликій ділянці посуду.

Завжди використовуйте губки та інші інструменти для чищення, які не дряпають поверхню.

Регулярно чистіть посуд, щоб запобігти накопиченню жиру та нагару.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити нагар.

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