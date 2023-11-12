Не гірше ніж квашена капуста: Як приготувати мочені яблука

Довго зберігається і смачно смакує – так можна охарактеризувати мочені яблука, які легко приготувати у в домашніх умовах. Ця заготівля не тільки вражає тривалим терміном зберігання, але й привносить унікальний смак та користь для організму.

Читайте також: Три смачні рецепти з капусти, які ви захочете готувати постійно

Щоб розпочати процес приготування квашених яблук, вам знадобиться бочка та самі фрукти. Спочатку укладіть яблука в бочку, а зверху присипте сухою гірчицею та сіллю – всі інгредієнти беруться на око, в залежності від кількості плодів, пише pixelinform.

У окремій ємності, наповненій гарячою водою, розчиніть мед. Використовуйте отриману медову воду, щоб залити яблука. Потім закрийте бочку кришкою і залиште протягом одного місяця.

За цим рецептом мочені яблука можуть спокійно пролежати до пів року, а якщо зберігати їх у холодильнику, то заготівля збереже свої смакові якості протягом року. Нехай зима приносить вам радість зі смачними й корисними літніми моченими яблуками.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ідеальну квашену капусту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!