Не гірше ніж в машинці: Як правильно прати шкарпетки вручну
Прання шкарпеток вручну може бути кращим вибором, ніж використання пральної машини, де іноді виникає неприємний запах, що важко вивести.
Цей метод також корисний, якщо у вас обмежений доступ до прального обладнання або ви хочете дбайливо ставитися до своїх речей. Дотримуючись цих порад з сайту "Телеграф", ви зможете легко та ефективно прати шкарпетки вручну.
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Підготовка:
- Наповніть невелике відро або раковину теплою водою.
- Додайте невелику кількість м'якого миючого засобу або намильте в руках шматок мила, якщо не знаєте, чим прати шкарпетки.
Прання:
- Помістіть шкарпетки у воду і стисніть їх, щоб вони повністю промокли.
- Потріть шкарпетки одна об одну, роблячи акцент на п'ятах та підошвах, де зазвичай найбільше бруду.
- Залиште шкарпетки у воді на деякий час, щоб миючий засіб встиг розчинити забруднення.
Прополіскування:
- Ретельно промийте шкарпетки в чистій проточній воді, щоб видалити весь миючий засіб.
- Повторіть промивання, якщо це необхідно.
Вичавлювання та сушіння:
- Обережно вичавіть зайву воду, не скручуючи шкарпетки занадто сильно.
- Розвісьте шкарпетки на батареї або розкладіть на рівній поверхні на махровому рушнику, щоб вони висохли природним чином.
Секретний лайфхак:
- Натягніть шкарпетки на руки, як рукавички.
- Змочіть шкарпетки, намильте руки і тріть їх одна об одну, як ніби миєте руки, захоплюючи внутрішню та зовнішню частину.
- Прополощіть шкарпетки під проточною водою.
- Нанесіть миючий засіб на п'яти та пальці, потріть і знову прополощіть.
- Виверніть шкарпетки навиворіт і повторіть процедуру, щоб видалити весь піт.
Цей метод гарантує ретельне очищення шкарпеток, а також допоможе їм довше залишатися свіжими.
Пам'ятайте:
- Не використовуйте занадто багато миючого засобу, адже його буде складно виполоскати.
- Не викручуйте шкарпетки занадто сильно, щоб не пошкодити їх.
- Сушіть шкарпетки в добре провітрюваному місці.
Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.
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