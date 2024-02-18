Не гірше ніж в машинці: Як правильно прати шкарпетки вручну

Прання шкарпеток вручну може бути кращим вибором, ніж використання пральної машини, де іноді виникає неприємний запах, що важко вивести.

Цей метод також корисний, якщо у вас обмежений доступ до прального обладнання або ви хочете дбайливо ставитися до своїх речей. Дотримуючись цих порад з сайту "Телеграф", ви зможете легко та ефективно прати шкарпетки вручну.

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Підготовка:

Наповніть невелике відро або раковину теплою водою. Додайте невелику кількість м'якого миючого засобу або намильте в руках шматок мила, якщо не знаєте, чим прати шкарпетки.

Прання:

Помістіть шкарпетки у воду і стисніть їх, щоб вони повністю промокли. Потріть шкарпетки одна об одну, роблячи акцент на п'ятах та підошвах, де зазвичай найбільше бруду. Залиште шкарпетки у воді на деякий час, щоб миючий засіб встиг розчинити забруднення.

Прополіскування:

Ретельно промийте шкарпетки в чистій проточній воді, щоб видалити весь миючий засіб. Повторіть промивання, якщо це необхідно.

Вичавлювання та сушіння:

Обережно вичавіть зайву воду, не скручуючи шкарпетки занадто сильно. Розвісьте шкарпетки на батареї або розкладіть на рівній поверхні на махровому рушнику, щоб вони висохли природним чином.

Секретний лайфхак:

Натягніть шкарпетки на руки, як рукавички. Змочіть шкарпетки, намильте руки і тріть їх одна об одну, як ніби миєте руки, захоплюючи внутрішню та зовнішню частину. Прополощіть шкарпетки під проточною водою. Нанесіть миючий засіб на п'яти та пальці, потріть і знову прополощіть. Виверніть шкарпетки навиворіт і повторіть процедуру, щоб видалити весь піт.

Цей метод гарантує ретельне очищення шкарпеток, а також допоможе їм довше залишатися свіжими.

Пам'ятайте:

Не використовуйте занадто багато миючого засобу, адже його буде складно виполоскати.

Не викручуйте шкарпетки занадто сильно, щоб не пошкодити їх.

Сушіть шкарпетки в добре провітрюваному місці.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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