Не зберігайте цих речей у гаманці, бо в ньому ніколи не водитимуться гроші: народні прикмети
Речі, які ви носите в гаманці, не завжди несуть благо. Існують прикмети, які попереджають, що деяких предметів варто позбутися, щоб не погіршувати фінансове становище.
Про це розповідає UAporal разом з RadioTrek та наводить список з п'яти небажаних речей у вашому гаманці.
Магазинні чеки
Чеки, що залишаються після здійснення покупок в магазинах відображають ваші фінансові витрати та не повинні займати місце у вашому гаманці, адже вони можуть перешкоджати позитивним фінансовим потокам і відштовхувати грошові кошти.
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Фотографії близьких
За переконаннями езотериків, фінанси вимагають особливої уваги, тому вони мають бути пріоритетом у вашому гаманці. Світлини близьких краще зберігати окремо, наприклад, у фотоальбомах.
Квитки на транспорт
Проїзні документи також несуть в собі енергію витрат. Носіння їх у гаманці може стати перешкодою для залучення нових фінансів.
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Аптечні рецепти
Енергетика гаманця, яка має сприяти вашому фінансовому процвітанню, може бути заблокована рецептами на ліки, що призводить до затягування процесу одужання і збільшення витрат на медикаменти.
Візитівки інших людей
Візитівки несуть енергію інших осіб і можуть впливати на фінансовий стан вашого гаманця, якщо ви зберігаєте їх там.
Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.
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