Не робіть цього, йдучи з кладовища: народні прикмети та забобони

Відвідуючи місце вічного спочинку померлих рідних, багато хто з нас знаходить втіху у бесіді з їхніми душами. В цьому немає нічого забороненого, однак, важливо дотримуватися певних правил прощання, аби захистити себе від небажаних наслідків.

Існують рекомендації, яких варто дотримуватися, залишаючи кладовище. Про них розповіли на порталі OBOZ.ua.

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Коли ви йдете з цвинтаря, важливо зробити це правильно попрощавшись. Замість того, щоб казати слова "до побачення", які, згідно з віруваннями наших предків, можуть прискорити зустріч з покійним, краще використовувати "прощавай".

Під час перебування на кладовищі, існують певні правила, яких слід дотримуватися. Не слід озиратися назад або повертатися за забутими речами, оскільки це може привести до небажаного зв’язку з енергією місця.

Відходячи від цвинтаря, робіть це не оглядаючись, щоб не накопичувати важку енергію і не забирати з собою тягар і горе померлих. Якщо ви чуєте, що хтось озивається – ігноруйте це і продовжуйте свою дорогу.

Пропонуємо дізнатися, що потрібно нести на кладовище на поминальні дні, а що ні.

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