Не тисніть на себе: Психологиня відповіла, що робити, якщо немає новорічного настрою

Психотерапевтка Ольга Голубицька розповіла, як зберегти святковий настрій під час війни, які подарунки дарувати близьким і як підтримати військових.

За словами Ольги Голубицької в інтерв'ю УНІАН, немає однозначної відповіді на це питання. Якщо людина відчуває потребу святкувати, то вона має право це робити. Однак важливо враховувати потреби інших людей, які можуть бути травмовані війною. Також потрібно бути обережним з гучними звуками та російською музикою, які можуть викликати негативні емоції.

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Чи варто робити акцент на Різдві, а не на Новому році?

Це залежить від сімейних традицій та особистих уподобань. Якщо хтось із членів сім'ї відчуває, що йому важливіше святкувати саме Різдво, то це потрібно враховувати. Однак не варто штучно відмовлятися від святкування Нового року, якщо це приносить радість.

Як створити святковий настрій?

Для цього можна прикрасити будинок, приготувати смачні страви, поспілкуватися з близькими та друзями. Також важливо не забувати про себе та свої потреби. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно відпочити, то не соромтеся це робити.

Які подарунки будуть доречними?

Найкращі подарунки – це ті, які людина хоче отримати. Якщо ви не знаєте, що подарувати, то можна запитати у людини безпосередньо. Також можна подарувати щось практичне, що може стати в нагоді в умовах війни. Наприклад, це може бути павербанк, ліхтарик, зарядна станція або свічки.

Як вітати військових?

Найкращий спосіб підтримати військових - це показати їм, що ви їх любите і чекаєте на повернення. Можна написати лист, надіслати фото або відео, або просто зателефонувати і поговорити. Також можна відправити військовому подарунок, наприклад, теплі речі, їжу або сувенір.

Ось кілька конкретних порад, які допоможуть вам зберегти святковий настрій в умовах війни:

Не відмовляйтеся від святкування, якщо вам цього хочеться.

Враховуйте потреби інших людей, які можуть бути травмовані війною.

Не забувайте про себе та свої потреби.

Створіть святкову атмосферу вдома.

Подаруйте близьким подарунки, які вони хочуть отримати.

Відправте лист або подарунок військовим, щоб підтримати їх.

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