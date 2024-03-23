Русский
Лайфхаки

Не хворіє та дає багато врожаю: названо найкращий сорт картоплі для посадки в 2024 році

Ігор Романько

Який сорт картоплі дає найбільший врожай

Мрієте про картоплю, щоб не хворіла, давала рясний урожай і не потребувала постійного оновлення насіннєвого фонду? Знайомтеся: сорт "Адретта"!

Сорт "Адретта" – справжня знахідка для городника! Він поєднує в собі всі якості, які ми цінуємо в картоплі, пише noviydoctor.com.

Також читайте: Методи перевірки пророщування насіння: дізнайтеся про якість перед посівом

Чим же він так чудовий?

  • Не "вироджується". На відміну від сучасних сортів, "Адретта" не втрачає своїх характеристик з роками. Ви можете садити її з року в рік, не купуючи нове насіння.
  • Стійка до хвороб. Цей сорт не боїться фітофторозу та інших поширених захворювань.
  • Невибаглива. "Адретта" не потребує особливого догляду і підходить для вирощування в будь-якому регіоні.
  • Компактна. Кущі цього сорту невисокі, тому її можна садити щільніше, що економить місце на ділянці.
  • Відмінні смакові якості. "Адретта" має приємний смак і добре зберігається до весни.

Детальніше про сорт "Адретта":

  • Виведений у 1977 році німецькими селекціонерами.
  • Термін дозрівання: 90-100 днів.
  • Бульби: середнього розміру (180-220 г), рівні, з глибокими очима.
  • М'якуш: жовтий, відмінні смакові якості.
  • Шкірка: світло-жовта, кремова з білим відтінком.

Раніше експерти дали поради з догляду за малиною, аби вона рясно плодила.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-город