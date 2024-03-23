Не хворіє та дає багато врожаю: названо найкращий сорт картоплі для посадки в 2024 році

Мрієте про картоплю, щоб не хворіла, давала рясний урожай і не потребувала постійного оновлення насіннєвого фонду? Знайомтеся: сорт "Адретта"!

Сорт "Адретта" – справжня знахідка для городника! Він поєднує в собі всі якості, які ми цінуємо в картоплі, пише noviydoctor.com.

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Чим же він так чудовий?

Не "вироджується". На відміну від сучасних сортів, "Адретта" не втрачає своїх характеристик з роками. Ви можете садити її з року в рік, не купуючи нове насіння.

Стійка до хвороб. Цей сорт не боїться фітофторозу та інших поширених захворювань.

Цей сорт не боїться фітофторозу та інших поширених захворювань. Невибаглива. "Адретта" не потребує особливого догляду і підходить для вирощування в будь-якому регіоні.

"Адретта" не потребує особливого догляду і підходить для вирощування в будь-якому регіоні. Компактна. Кущі цього сорту невисокі, тому її можна садити щільніше, що економить місце на ділянці.

Кущі цього сорту невисокі, тому її можна садити щільніше, що економить місце на ділянці. Відмінні смакові якості. "Адретта" має приємний смак і добре зберігається до весни.

Детальніше про сорт "Адретта":

Виведений у 1977 році німецькими селекціонерами.

Термін дозрівання: 90-100 днів.

Бульби: середнього розміру (180-220 г), рівні, з глибокими очима.

М'якуш: жовтий, відмінні смакові якості.

Шкірка: світло-жовта, кремова з білим відтінком.

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