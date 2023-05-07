Названо три найбільш уразливі знаки зодіаку: вони надто чутливі

Деякі люди відрізняються високою чутливістю – будь-яка критика здатна вибити їх із колії та змусити мовчати. Вони дуже тяжко переживають невдачі і можуть закритися в собі.

За словами астрологів, найбільш уразливими є Терези, Раки та Скорпіони. Вони сприймають все на свою адресу і часто страждають від хворобливих переживань

Терези

Уродженці цього знаку зодіаку ставлять собі високі вимоги, але сумніваються у своїх здібностях. Вони насторожено ставляться до людей та впевнені, що вся критика спрямована проти них. Терези ображаються на все – і коли їм роблять зауваження, і коли дають поради. У них починається істерика при найменших посяганнях інших на їхні права та простір. Образ уродженці знаку не забувають.

Рак

Раки дуже емоційні та чутливі, вони буквально читають думки інших людей і розуміють їхні почуття. Однак уродженці знаку дуже багато беруть на себе і хочуть подобатися всім довкола. Це неминуче призводить до того, що вони стикаються з критикою і не завжди конструктивною. Раки ображаються як діти і замикаються в собі навіть через дрібниці.

Скорпіон

Скорпіони можуть робити хорошу міну при поганій грі, але всередині вони дуже переживають, що недостатньо хороші. Уродженці знаку здатні тривалий час накопичувати негативні емоції, але одного разу можуть "вибухнути". Скорпіони готові довго чекати, але не прогавлять момент, щоб помститися кривднику.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.