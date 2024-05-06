Названо топ 10 найрозумніших порід котів

Коти – це цікаві істоти, які постійно шукають нових вражень. Деякі породи котів відрізняються особливою допитливістю, прагнучи досліджувати все навколо.

Видання Scotsman назвало 10 котячих порід, представники яких зазвичай вирізняються дещо вищим рівнем інтелекту, ніж інші породи.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

10 порід котів, які відомі своїм інтелектом та цікавістю:

1. Корніш-рекс: Ці дружелюбні коти, яких часто порівнюють з собаками, володіють природною допитливістю. Вони завжди знайдуть спосіб відкрити шафу, яка їх зацікавила.

2. Бірманська кішка: Активні та енергійні бірманські коти люблять спілкування і постійно шукають нових розваг. Їм швидко набридає рутина, тому вони завжди шукають щось нове, що можна дослідити.

3. Саванна: Ця енергійна та грайлива порода потребує постійного простору та розваг. Їм легко набридає рутина, тому вони завжди шукають нові пригоди.

4. Сіамська кішка: Допитливі та голосні сіамські коти завжди залишаються активними, досліджуючи світ навколо.

5. Сінгапурська кішка: Незважаючи на невеликі розміри, ці коти дуже розумні, комунікабельні та допитливі. Вони люблять лазити, гратися та досліджувати нові території.

6. Корат: Ці рідкісні, але дуже розумні коти уважно стежать за своїм оточенням. Вони можуть навчитися новим трюкам, але також люблять дрімати.

7. Гавана: Ці коти з шоколадною, гладкою та шовковистою шерстю балакучі, допитливі та досить розумні.

8. Балійська кішка: Це довгошерста версія сіамської кішки, яка обожнює досліджувати все навколо та спілкуватися з власником.

9. Абіссінська кішка: Струнка, енергійна та дуже розумна абіссінська кішка любить підніматися високо, щоб оглядати все навколо.

10. Бенгальська кішка: Ця кішка відома своїм леопардовим забарвленням, але вона також дуже розумна та енергійна.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!