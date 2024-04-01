Названо ТОП-10 прізвищ українців, що звучать як лайка
Українські прізвища часто несуть в собі захоплюючу історію та давнє походження. Зазвичай вони відображають професії наших пращурів, їхні уподобання або навіть унікальні риси характеру.
Проте існують і такі, що мають в собі елемент гумору або навіть схожі на нецензурні висловлювання. Подібні прізвища можна знайти у переліку, який пропонує генеалогічний портал "Рідні", пише Телеграф.
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Список жартівливих українських прізвищ:
- Бісовський,
- Микуха,
- Шмаровоз,
- Дуракова,
- Стервоєдова,
- Срайчук,
- Йолопенко,
- Дурунда,
- Піструїл,
- Насраллах.
Зазвичай такі родові імена мають локальне походження та не є поширеними.
Вони відображають широкий спектр історичних епох та культурних контекстів, які формують українські прізвища.
Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.
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