Названо ТОП-10 прізвищ українців, що звучать як лайка

Українські прізвища часто несуть в собі захоплюючу історію та давнє походження. Зазвичай вони відображають професії наших пращурів, їхні уподобання або навіть унікальні риси характеру.

Проте існують і такі, що мають в собі елемент гумору або навіть схожі на нецензурні висловлювання. Подібні прізвища можна знайти у переліку, який пропонує генеалогічний портал "Рідні", пише Телеграф.

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Список жартівливих українських прізвищ:

Бісовський, Микуха, Шмаровоз, Дуракова, Стервоєдова, Срайчук, Йолопенко, Дурунда, Піструїл, Насраллах.

Зазвичай такі родові імена мають локальне походження та не є поширеними.

Вони відображають широкий спектр історичних епох та культурних контекстів, які формують українські прізвища.

Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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