Названо найщасливіші дні та числа для знаків зодіаку у травні 2023: мрії можуть здійснитися

У травні 2023 року багато уродженців зодіакального кола зможуть змінити своє життя на краще. Це буде активний місяць, повний можливостей для особистого зростання та успіху у різних сферах життя.

За словами астрологів, щоб все точно вийшло, варто звернути увагу на числа та дати, які приносять удачу. І у кожного знаку зодіаку вони свої!

Овен

Щасливі дати у коханні: 10, 28.

Щасливі дати для справ: 12, 31.

Щасливі числа: 12, 17, 25, 28, 30

Телець

Щасливі дати у коханні: 18, 28.

Щасливі дати для справ: 10, 27.

Щасливі числа: 9, 18, 23, 26, 30, 32.

Близнюки

Щасливі дати у коханні: 11, 27.

Щасливі дати для справ: 11, 20, 24.

Щасливі числа: 15, 18, 24, 29, 34

Рак

Щасливі дати у коханні: 39, 26.

Щасливі дати для справ: 16, 21.

Щасливі числа: 12, 19, 27, 31, 38.

Лев

Щасливі дати у коханні: 11, 21, 31.

Щасливі дати для справ: 24, 27.

Щасливі числа: 12, 18, 22, 28, 35, 39

Діва

Щасливі дати у коханні: 18, 22.

Щасливі дати для справ: 9, 15, 28.

Щасливі числа: 16, 23, 30, 32, 38.

Терези

Щасливі дати у коханні: 18, 22.

Щасливі дати для справ: 9, 16, 28.

Щасливі числа: 11, 19, 23, 26, 33.

Скорпіон

Щасливі дати у коханні: 12, 29.

Щасливі дати для справ: 23, 25.

Щасливі числа: 11, 16, 22, 28, 32, 37.

Стрілець

Щасливі дати у коханні: 14, 27, 30.

Щасливі дати для справ: 16, 21.

Щасливі числа: 18, 23, 31, 38, 39

Козеріг

Щасливі дати у коханні: 19, 28.

Щасливі дати для справ: 12, 20.

Щасливі числа: 9, 22, 25, 31, 37

Водолій

Щасливі дати у коханні: 25, 29.

Щасливі дати для справ: 217, 28.

Щасливі числа: 18, 23, 31, 33, 38

Риби

Щасливі дати у коханні: 18, 31.

Щасливі дати для справ: 22, 27.

Щасливі числа: 14, 19, 26, 33, 37.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.