Названо найщасливіші дні та числа для знаків зодіаку у травні 2023: мрії можуть здійснитися
У травні 2023 року багато уродженців зодіакального кола зможуть змінити своє життя на краще. Це буде активний місяць, повний можливостей для особистого зростання та успіху у різних сферах життя.
За словами астрологів, щоб все точно вийшло, варто звернути увагу на числа та дати, які приносять удачу. І у кожного знаку зодіаку вони свої!
Овен
Щасливі дати у коханні: 10, 28.
Щасливі дати для справ: 12, 31.
Щасливі числа: 12, 17, 25, 28, 30
Телець
Щасливі дати у коханні: 18, 28.
Щасливі дати для справ: 10, 27.
Щасливі числа: 9, 18, 23, 26, 30, 32.
Близнюки
Щасливі дати у коханні: 11, 27.
Щасливі дати для справ: 11, 20, 24.
Щасливі числа: 15, 18, 24, 29, 34
Рак
Щасливі дати у коханні: 39, 26.
Щасливі дати для справ: 16, 21.
Щасливі числа: 12, 19, 27, 31, 38.
Лев
Щасливі дати у коханні: 11, 21, 31.
Щасливі дати для справ: 24, 27.
Щасливі числа: 12, 18, 22, 28, 35, 39
Діва
Щасливі дати у коханні: 18, 22.
Щасливі дати для справ: 9, 15, 28.
Щасливі числа: 16, 23, 30, 32, 38.
Терези
Щасливі дати у коханні: 18, 22.
Щасливі дати для справ: 9, 16, 28.
Щасливі числа: 11, 19, 23, 26, 33.
Скорпіон
Щасливі дати у коханні: 12, 29.
Щасливі дати для справ: 23, 25.
Щасливі числа: 11, 16, 22, 28, 32, 37.
Стрілець
Щасливі дати у коханні: 14, 27, 30.
Щасливі дати для справ: 16, 21.
Щасливі числа: 18, 23, 31, 38, 39
Козеріг
Щасливі дати у коханні: 19, 28.
Щасливі дати для справ: 12, 20.
Щасливі числа: 9, 22, 25, 31, 37
Водолій
Щасливі дати у коханні: 25, 29.
Щасливі дати для справ: 217, 28.
Щасливі числа: 18, 23, 31, 33, 38
Риби
Щасливі дати у коханні: 18, 31.
Щасливі дати для справ: 22, 27.
Щасливі числа: 14, 19, 26, 33, 37.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.