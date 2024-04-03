Названі найбільш поширені помилки, через які 'падає' випічка

Наближається час, коли багато господинь візьмуться за приготування пасок до Великодня. Важливою особливістю дріжджового тіста, яке використовується як для пасок, так і для іншої випічки, є його здатність до підростання, що забезпечує виробам пишність.

У випадку, коли випічка не підійматися, а тісто залишається вологим зсередини, причиною можуть бути певні помилки у процесі. Сьогодні команда UApotal разом з Pixelinform розповідає про типові помилки, які можуть траплятися при приготуванні тіста.

Непросіяне борошно

Перед тим як замішувати тісто, не забудьте просіяти борошно. Цей процес наситить його киснем, сприяючи кращому підйому тіста та наданню випічці легкості.

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Холодні інгредієнти

Забезпечте, щоб молоко, кефір, масло та яйця були кімнатної температури перед використанням. Інгредієнти, що нагрілися, роблять тісто більш ніжним та м’яким, що полегшує його замішування.

Неправильна техніка замішування

Не обмежуйтесь простим змішуванням компонентів – слідкуйте за рецептом детально. Ретельно вимішуйте тісто до однорідності та еластичності.

Холодна духовка

Не забувайте попередньо розігріти духовку. Для більшості видів випічки ідеальною є температура в 180°C.

Перепад температур

Уникайте частого відкривання духовки під час випікання, адже це може спричинити осідання тіста. Рекомендується тримати дверцята закритими протягом перших 20 хвилин випікання.

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