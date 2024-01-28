Названі найбільш хворобливі породи собак

Які породи собак найбільш схильні до хвороб і проблем зі здоров'ям

Вибір собаки – це відповідальне рішення. Ця стаття допоможе вам дізнатися про 8 порід собак, які схильні до серйозних захворювань.

Важливо пам'ятати, що не всі собаки однієї породи схильні до одних і тих же захворювань, пише woman24. Перед тим, як завести собаку, важливо провести ретельне дослідження та знайти заводчика, який відповідально підходить до розведення. Також важливо регулярно відвідувати ветеринара для раннього виявлення та лікування будь-яких проблем зі здоров'ям.

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1. Бассет-хаунд:

Схильні до проблем з суглобами, травленням, здуття живота та порушення згортання крові.

Рекомендується регулярне відвідування ветеринара.

2. Німецька вівчарка:

Схильні до дисплазії кульшового суглоба, катаракти, кардіоміопатії та шкірної алергії.

Рекомендується ретельно обирати заводчика та проводити скринінг цуценят.

3. Англійський кокер-спанієль:

Схильні до ортопедичних проблем, епілепсії, хвороб серця і печінки.

Потрібні уважні власники, які зможуть забезпечити їм належний догляд.

4. Англійський бульдог:

Схильні до проблем з очима, ожиріння, алергій та шкірних інфекцій.

Потребують ретельного догляду за шерстю та складками на тілі.

5. Мопс:

Схильні до проблем з очима, диханням та дерматитом.

Потребують ретельного догляду за очима та шкірою.

6. Ротвейлер:

Схильні до дисплазії суглобів, остеохондрозу, артриту, епілепсії та раку кісток.

Потребують ретельного догляду та контролю за фізичними навантаженнями.

7. Лабрадор-ретривер:

Схильні до раку, дисплазії суглобів та м'язової дистрофії.

Потребують ретельного догляду та контролю за харчуванням.

8. Той пудель:

Схильні до утворення каменів в сечовому міхурі, судом та проблем через низький рівень цукру в крові.

Потребують ретельного догляду та контролю за харчуванням.

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