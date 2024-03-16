Названо 7 продуктів, які можуть поповнити дефіцит магнію в організмі: є в кожному домі

Магній є життєво важливим мінералом, який відіграє ключову роль у різноманітних процесах організму, включаючи вироблення енергії, регуляцію роботи м'язів та нервів. На жаль, багато людей стикаються з дефіцитом цього елементу через недостатнє його надходження з їжею.

Для поповнення запасів магнію рекомендується збагатити свій раціон продуктами, які мають високий його вміст. Про це пише Час Дій.

Продукти, які містять магній:

Насіння конопель: справжній лідер за вмістом магнію – 700 мг на 100 г. Додавайте його до салатів, смузі чи йогурту. Гарбузове насіння: містить 535 мг магнію на 100 г. Окрім смачного перекусу, це також джерело цинку, заліза та інших корисних речовин. Лляне насіння: 392 мг магнію на 100 г. Ідеальний інгредієнт для випічки чи каш, який наситить енергією та поліпшить травлення. Мак: 442 мг магнію на 100 г. Використовуйте його для приготування десертів, випічки або мюслі. Арахіс: містить 270 мг магнію на 100 г. Цей горіх стане відмінним перекусом, який втамує голод та зарядить енергією. Бразильський горіх: 375 мг магнію на 100 г. Також багатий на селен, необхідний для здоров'я щитовидної залози. Гречка: 200 мг магнію на 100 г. Окрім магнію, гречка є цінним джерелом білка та клітковини.

Серед інших продуктів, багатих на магній, варто згадати какао (425 мг на 100 г), квасолю (180 мг на 100 г), шоколад (133 мг на 100 г), коричневий рис (42 мг на 100 г), лосось (26 мг на 100 г), сир фету (25 мг на 100 г), зелені овочі (шпинат, капуста) та банани (37 мг на 100 г).

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Дефіцит магнію може проявлятися такими симптомами, як втома, м'язові судоми, дратівливість, запори, безсоння та мігрені. Добова норма магнію для дорослих становить 400-420 мг для чоловіків і 310-320 мг для жінок. Краще отримувати цей мінерал з їжі, але за потреби можна вживати магнієві добавки після консультації з лікарем.

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