Названо 6 корисних властивостей імбиру, про які ви не знали

Імбир – це не лише популярний інгредієнт на кухнях, але й важливий елемент у народній медицині. Імбир можна вживати у різних формах, включаючи прянощі, добавки, чаї та настойки.

Попри загальну безпеку, слід слідкувати за мірою, оскільки надмірне вживання може викликати легкі побічні ефекти, такі як печія. Про це повідомляє studyfinds.org. Однак наскільки обґрунтовані твердження про користь імбиру для здоров'я?

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Цілющі властивості імбиру

Хоча корисні властивості імбиру ще продовжують вивчати, вчені вже виділяють наступні:

1. Пригнічення нудоти

Імбир має довгу репутацію як засіб, який пригнічує нудоту, особливо під час вагітності. Недавні дослідження свідчать про те, що імбир може значно полегшити токсикоз, що робить його безпечною природною альтернативою для майбутніх матерів.

2. Зменшення запалення

Імбир містить сполуки, такі як 6-гінгерол, відомі своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Це може бути корисним для зменшення хронічного запалення, яке часто є попередником різних проблем зі здоров'ям.

3. Полегшення болю в м'язах

Протизапальні властивості імбиру можуть полегшити біль у м'язах та суглобах. Дослідження показують, що екстракт імбиру може зменшити біль у колінах та покращити симптоми артриту з мінімальними побічними ефектами.

4. Підтримка втрати ваги

Роль імбиру в контролі ваги ще досліджується, але деякі висновки вчених вказують на те, що він може сприяти зниженню маси тіла та поліпшенню резистентності до інсуліну, що сприяє відчуттю ситості.

5. Полегшення мігрені

Ранні дослідження свідчать про те, що імбир може підвищити ефективність стандартних засобів від мігрені.

6. Покращення травлення

Імбир історично використовується для поліпшення травлення та прискорення спорожнення шлунка.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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