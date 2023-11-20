Названо найбільш поширену причину появи другого підборіддя: ви будете вражені

Постійне використання смартфонів може спричинити появу другого підборіддя, застерігають косметологи. Це стало однією з найбільш поширених проблем в наші дні. Використання гаджетів призводить до деформації хребта через неправильне положення шиї та голови, негативно впливаючи на поставу та може сприяти виникненню другого підборіддя через постійний нахил голови вперед.

Про це пише Радіотрек.

Такий нахил голови може викликати гіперкіфоз та гіперлордоз у різних частинах шийного відділу хребта. Щоб протидіяти цьому, можна використовувати апаратні процедури, наприклад, SMAS-ліфтинг, який впливає на м'язово-апоневротичний шар ультразвуком, дозволяючи підтягнути жирову та м'язову тканину.

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Ефективними методами також є радіоліфтинг та фракційний лазер, що стимулюють оновлення колагенових волокон, а також нитковий ліфтинг, філери та гіалуронова кислота, якщо лікар вважає за доцільне призначити їх.

Додатково, важливо звернути увагу на свою поставу. Регулярне виконання комплексу вправ для хребта може призвести до помітних результатів, іноді переважаючи за ефективністю над косметичними процедурами. Також рекомендується регулярно виконувати масаж обличчя як профілактичний захід проти появи другого підборіддя, хоча ефект може бути тимчасовим та менш помітним.

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