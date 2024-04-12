Названа щоденна звичка, яка допоможе вам швидко засинати

Проблеми зі сном є поширеним явищем, особливо в Україні. Через постійні повітряні тривоги у наслідок запусків російських ракет та дронів, людям важко засинати. І навіть коли настає відносна тиша, проблема зі сном все одно залишається актуальною.

Згідно з дослідженням, проведеним Університетом Техасу в Остіні, ключ до хорошого сну може критися у фізичній активності, про це повідомляє The Mirror. Легкі фізичні вправи можуть сприяти розслабленню та зануренню у глибокий сон. Часто подібні проблеми пов'язані з тривожними та депресивними розладами та емоційною нестабільністю. Однак, регулярні фізичні вправи можуть покращити настрій та загальне самопочуття.

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Заняття спортом на регулярній основі сприяють оптимізації циркадних ритмів, які є своєрідними "годинниками" нашого тіла, відповідальними за чергування періодів сну та бадьорості. Це сприяє зниженню рівня кортизолу, гормону, що пов'язаний зі стресом, та підвищенню рівня ендорфінів, відомих як гормони щастя, що, своєю чергою, покращує якість сну.

Експерти підкреслюють, що для досягнення позитивного ефекту не існує універсальної кількості кроків чи визначеного часу фізичної активності. Навіть коротка прогулянка тривалістю 10-15 хвилин перед сном може мати значний вплив, якщо вона стане частиною вашого повсякденного життя. Регулярність таких прогулянок швидко позначиться на легкості засинання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те о котрій годині треба засинати, щоб прокидатись бадьорим.

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