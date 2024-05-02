Названа дата, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж
З 1 квітня 2024 року розпочався автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які на 1 березня 2024 року мали не менше 24 місяців страхового стажу.
Остаточний перерахунок з урахуванням доплат за стаж буде проведено в червні 2024 року. Це пов'язано з тим, що остаточні дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року Пенсійний фонд України отримає до 10 травня. Про це пише ПФУ.
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Ось що очікувати на кожному етапі:
Травень 2024:
- Автоматичний перерахунок пенсій:
- Для тих, хто на 1 березня 2024 року мав не менше 24 місяців страхового стажу.
- Для тих, чий останній перерахунок пенсії відбувся більше двох років тому.
- Додаткові виплати за віком:
- 300 грн для пенсіонерів віком від 70 до 74 років.
- 456 грн для пенсіонерів віком від 75 до 79 років.
- 570 грн для пенсіонерів віком 80 років і старше.
Червень 2024:
- Остаточний перерахунок пенсій з доплатою за стаж:
- Для всіх працюючих пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж.
- Мінімальна доплата за стаж складає 47,22 грн (за кожен новонабутий рік стажу - 23,61 грн).
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