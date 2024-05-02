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Названа дата, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж

Ігор Романько

Коли працюючі пенсіонери зможуть отримати надбавку за стаж
Коли працюючі пенсіонери зможуть отримати надбавку за стаж

З 1 квітня 2024 року розпочався автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які на 1 березня 2024 року мали не менше 24 місяців страхового стажу.

Остаточний перерахунок з урахуванням доплат за стаж буде проведено в червні 2024 року. Це пов'язано з тим, що остаточні дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року Пенсійний фонд України отримає до 10 травня. Про це пише ПФУ.

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Ось що очікувати на кожному етапі:

Травень 2024:

  • Автоматичний перерахунок пенсій:
    • Для тих, хто на 1 березня 2024 року мав не менше 24 місяців страхового стажу.
    • Для тих, чий останній перерахунок пенсії відбувся більше двох років тому.
  • Додаткові виплати за віком:
    • 300 грн для пенсіонерів віком від 70 до 74 років.
    • 456 грн для пенсіонерів віком від 75 до 79 років.
    • 570 грн для пенсіонерів віком 80 років і старше.

Червень 2024:

  • Остаточний перерахунок пенсій з доплатою за стаж:
    • Для всіх працюючих пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж.
    • Мінімальна доплата за стаж складає 47,22 грн (за кожен новонабутий рік стажу - 23,61 грн).

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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