Названа дата, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж

З 1 квітня 2024 року розпочався автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які на 1 березня 2024 року мали не менше 24 місяців страхового стажу.

Остаточний перерахунок з урахуванням доплат за стаж буде проведено в червні 2024 року. Це пов'язано з тим, що остаточні дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року Пенсійний фонд України отримає до 10 травня. Про це пише ПФУ.

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Ось що очікувати на кожному етапі:

Травень 2024:

Автоматичний перерахунок пенсій: Для тих, хто на 1 березня 2024 року мав не менше 24 місяців страхового стажу. Для тих, чий останній перерахунок пенсії відбувся більше двох років тому.

Додаткові виплати за віком: 300 грн для пенсіонерів віком від 70 до 74 років. 456 грн для пенсіонерів віком від 75 до 79 років. 570 грн для пенсіонерів віком 80 років і старше.



Червень 2024:

Остаточний перерахунок пенсій з доплатою за стаж: Для всіх працюючих пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж. Мінімальна доплата за стаж складає 47,22 грн (за кожен новонабутий рік стажу - 23,61 грн).



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