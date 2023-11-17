Накличите на себе неприємності: в які дні тижня не можна купувати нові речі

Існує безліч переконань та забобонів, пов'язаних із днями тижня та їх впливом на повсякденні рішення, повідомляє Ukr.Media. Тому важливо розглянути, в які дні тижня за народними прикметами краще утриматися від нових покупок.

Понеділок

Згідно з народними повір'ями, це нещасливий час для покупок, оскільки бажано приділити час відновленню робочого ритму після вихідних. Краще зосередитися на корисних заняттях, які допоможуть досягти успіху в житті.

Субота

Вважається днем для відпочинку, тому згідно із традиціями, цього дня не рекомендується займатися матеріальними придбаннями. Існує переконання, що більшість покупок у суботу може завершитися невдачею.

Середа

Вважається днем, коли енергія стабілізується і стає більш центрованою. Цього дня багато радять звертати увагу на себе, а не на нові покупки. Звісно, якщо є вільний час, то оновлення не буде зайвим.

Неділя

Вважається днем для сімейних та дружніх зустрічей. Цього дня краще провести час із близькими, зосереджуючись на відносинах, а не на шопінгу. Винятком може бути ситуація, коли всі члени сім'ї вирушають на закупівлі разом.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

П'ятниця

Пов'язана із коханням і красою. Багато людей вважають, що цього дня важливо приділяти увагу своєму внутрішньому стану та стосункам, а не матеріальним покупкам.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!