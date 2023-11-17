Накличите на себе неприємності: в які дні тижня не можна купувати нові речі
Існує безліч переконань та забобонів, пов'язаних із днями тижня та їх впливом на повсякденні рішення, повідомляє Ukr.Media. Тому важливо розглянути, в які дні тижня за народними прикметами краще утриматися від нових покупок.
Понеділок
Згідно з народними повір'ями, це нещасливий час для покупок, оскільки бажано приділити час відновленню робочого ритму після вихідних. Краще зосередитися на корисних заняттях, які допоможуть досягти успіху в житті.
Субота
Вважається днем для відпочинку, тому згідно із традиціями, цього дня не рекомендується займатися матеріальними придбаннями. Існує переконання, що більшість покупок у суботу може завершитися невдачею.
Середа
Вважається днем, коли енергія стабілізується і стає більш центрованою. Цього дня багато радять звертати увагу на себе, а не на нові покупки. Звісно, якщо є вільний час, то оновлення не буде зайвим.
Неділя
Вважається днем для сімейних та дружніх зустрічей. Цього дня краще провести час із близькими, зосереджуючись на відносинах, а не на шопінгу. Винятком може бути ситуація, коли всі члени сім'ї вирушають на закупівлі разом.
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П'ятниця
Пов'язана із коханням і красою. Багато людей вважають, що цього дня важливо приділяти увагу своєму внутрішньому стану та стосункам, а не матеріальним покупкам.
Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.
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