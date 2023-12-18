Накличете біду: які фото не можна ставити не заставку комп‘ютера

Зображення на робочому столі – це не лише прикраса, але й своєрідна візитка людини. Вони можуть впливати на настрій, продуктивність і навіть долю. Тому важливо вибирати зображення, які будуть позитивними.

Про це пише Ukr.media.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші.

Ось п’ять типів зображень, які краще не встановлювати на робочий стіл:

Зловісні або похмурі зображення.Темні, похмурі сцени можуть створювати негативний настрій і атмосферу. Вони можуть викликати відчуття тривоги, депресії та апатії. Крім того, такі зображення можуть притягувати негативну енергію в життя людини.

Зображення, пов’язані з розлученням або розривом стосунків. Фотографії або картини, що зображують розлучення, розлуку або смерть, можуть негативно впливати на особисте життя людини. Вони можуть призвести до конфліктів, сварок і навіть розриву стосунків.

Зображення з гострими кутами.Зображення з гострими кутами, такими як трикутники, ромби або зірки, можуть створювати відчуття дисбалансу та тривоги. Вони можуть викликати в людини почуття небезпеки, настороженості та невпевненості.

Фото з сумними обличчями.Фотографії або картини, на яких зображені сумні, нещасні або злі люди, можуть негативно впливати на настрій людини. Вони можуть викликати в людини почуття смутку, пригніченості та апатії.

Шпалери зі зруйнованими або порожніми місцями. Зображення зі зруйнованими будівлями, порожніми вулицями або пустирями можуть створювати відчуття порожнечі, безвиході та невдачі. Вони можуть призвести до зниження мотивації, продуктивності та самоповаги.

Замість цих зображень краще вибрати щось більш позитивне. Наприклад, можна встановити фотографії або картини, які зображують природу, тварин, красиві місця або щасливих людей. Такі зображення будуть створювати позитивну атмосферу, підвищувати настрій і продуктивність.

Нагадаємо, ми вже писали,які прикмети пророкують біду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!