Накличете нещастя та фінансові труднощі: Чому не можна піднімати знайдені на вулиці гроші

У народних повір'ях знайдені гроші вважаються позитивним знаком, який може притягнути багатство, але це залежить від місця знахідки та номіналу монет або купюр. Наприклад, за народними прикметами, якщо чоловік знайде купюри перед зустріччю, то його чекає успіх, а дівчина, яка знайде гроші під час менструації, скоро може піти під вінець або народити малюка. Однак екстрасенси не радять піднімати знайдені гроші через те, що це може мати негативні наслідки.

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Наприклад, знайдені гроші в повний місяць можуть принести розчарування новому власнику, тоді як підняті на убуваючий місяць – принести удачу, якщо їх витратити на харчові продукти.

Знайдені гроші краще віддати нужденним, а не займати собі. Не рекомендується забирати гаманець, який був знайдений, а купюри з нього можна витратити.

Згідно з думкою експертів, знайшовши річ на дорозі, краще не брати її. Банкнота може мати негативну енергетику, відображаючи бідність та нещастя, і ці проблеми можуть перейти на нового власника. Крім того, якщо купюра випала з кишені невдахи, підняти її може принести неприємності. Щоб уникнути негативних наслідків, радять помолитись і якнайшвидше витратити кошти або віддати на благодійність.

З іншого боку, за одним повір'ям, якщо знайдете старовинну монету, у якої звернена вгору знищена або пошкоджена сторона, то це може принести достаток. Але для цього монету потрібно покласти в гаманець. Легенди стверджують, що якщо ви наступили на монету, то гроші будуть ходити за вами по п'ятах. Але знайдені кошти до обіду можуть принести злидні на все життя.

Народна мудрість попереджає, що монетку, кинуту на дорозі, краще не брати. Особливо на пустельних місцях або біля перехрестя, де вона може бути використана як відкуп. Торкнувшись таких грошей, людина може притягнути нещастя, біду та проблеми зі здоров'ям. Але монету можна очистити, навіть якщо вона була "відкупною", просто плюнувши на неї тричі і перехрестившись.

Оскільки екстрасенси і біоенергетики вважають, що знайдені кошти мають свою власну енергетику, краще не заносити їх в будинок або до інших купюр в гаманці.

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