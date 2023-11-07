Накличете на себе біду: чому не варто лишати в себе подарунок від неприємної людини

Подарунки можуть надходити від різних осіб, не обов'язково від тих, кого ви любите чи цінуєте. Інколи буває, що навіть неприємна вам людина дарує вам щось. Згідно з народними прикметами, варто швидко позбутися дару від людини,яка вам неприємна, адже він може бути джерелом негативної енергетики.

Про це пише Час Дій.

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Найкраще віддати подарунок комусь іншому. Це "розрядить" його та зберете вас від можливих негативних впливів. Важливо зробити це так, щоб інші не зрозуміли, що ви віддаєте річ, яка вам неприємна.

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