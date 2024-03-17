Накличете біду: чому не можна стригти собі волосся

Здавна локони вважалися не просто складовою людського тіла, а й джерелом життєвих сил, здоров'я та удачі. Навколо них склалося чимало прикмет і забобонів, одне з яких стосується самостійного підстригання. Про це пише ЧасДій.

Чому, за народними повір'ями, не рекомендується самотужки обрізати волосся?

- Зменшення життєвої енергії: Існувала думка, що волосся наділене сакральною силою, і кожна зрізана пасмо зменшує тривалість життя на один рік.

- Привід для невдач та хвороб: Вважалося, що самостійна стрижка нібито "відсікає" вдачу, щастя та міцне здоров'я.

- Ризик проблем в особистих стосунках: Повір'я свідчать, що самостійне підстригання може стати причиною самотності, розлучення або зради.

- Втрата достатку: За забобонами, зрізаючи волосся, людина нібито "обкроює" свої статки та добробут.

Чи варто стригтися самостійно?

Рішення щодо самостійного підстригання волосся цілком залежить від вашого ставлення до прикмет. Якщо ви не надаєте забобонам жодного значення, то можете сміливо підстригати локони без будь-яких побоювань.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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