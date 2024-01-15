Накличете біду: чому не можна мити підлогу навколо людини

Вологе прибирання – це звичайна повсякденна рутина. Однак у минулі століття люди надавали значення навіть таким дрібницям, як миття підлоги.

Про це пише Час Дій.

Однією з таких прикмет є заборона мити підлогу навколо людини. Вважається, що це може призвести до неприємних наслідків:

Оточення буде ставитися до вас із неприязню.

У вас можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям.

У вас можуть виникнути проблеми на роботі, аж до звільнення.

Ви можете втратити жениха.

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Звичайно, не всі вірять у прикмети. Однак, якщо ви все ж таки не хочете ризикувати, то краще не дозволяйте витирати підлогу навколо вас.

Історія виникнення прикмети

Прикмета про миття підлоги навколо людини має давню історію. У минулі століття люди вірили, що підлога є символом життєвого шляху людини. Тому миття підлоги навколо людини вважалося актом перешкоджання її руху вперед.

Крім того, вважалося, що вода, що використовується для миття підлоги, може забрати з собою удачу і щастя людини. Тому миття підлоги навколо людини вважалося недобрим знаком.

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