Накличете біду: що не можна робити у новорічну ніч
Накличете біду: що не можна робити у новорічну ніч
Новий рік - це час, коли ми зустрічаємося з близькими, веселимося і загадуємо бажання. Однак, щоб наступний рік був щасливим, важливо дотримуватися деяких правил.
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Про це пише ТСН.
- Не сваріться за столом. Астрологи вважають, що сварки в Новий рік можуть привести до неприємностей і проблем у майбутньому році. Якщо ви відчуваєте, що сварка неминуща, краще відкладіть її до наступного дня.
- Не дозволяйте кішці стрибати на стіл.Кішки вважаються символами удачі, але якщо вони стрибають на стіл, вони можуть принести в ваше життя негативну енергію.
- Не змітайте зі столу крихти їжі. Це може призвести до фінансових проблем у новому році. Краще зібрати їх у серветку і потім викинути.
- Не ставте на стіл посуд з тріщинами або сколами. Це може призвести до конфліктів і скандалів у новому році.
- Не викидайте сміття в новорічну ніч.Це може привести до того, що ви "викинете" з свого життя успіх і удачу.
- Не позичайте і не давайте грошей в борг в Новий рік і 1 січня. Гроші вбирають в себе позитивну енергію, і, віддавши їх, ви можете позбутися удачі.
- Не йдіть із порожніми кишенями або гаманцем. Перед святкуванням покладіть туди хоча б одну купюру або монету.
- Не готуйте страви з раків, крабів або омарів. Ці тварини рухаються назад, що може призвести до того, що ви будете "задніми ногами" відходити від своїх цілей.
- Не пришивайте ґудзики в новорічну ніч. Це може призвести до того, що ви будете "зашивати" свої можливості.
- Якщо ви здали одяг або взуття в ремонт, до початку Нового року заберіть їх. Інакше в новому році вас чекатимуть матеріальні проблеми.
- Не стрижіть нігті або волосся в останній день року і 1 січня. Це може призвести до проблем зі здоров'ям.
Дотримуючись цих простих правил, ви можете збільшити свої шанси на те, щоб Новий рік був щасливим і успішним.
Нагадаємо, ми вже писали, що треба викинути перед новорічними святами, щоб вдало почати 2024 рік.
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