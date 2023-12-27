Накличете біду: що не можна робити у новорічну ніч

Новий рік - це час, коли ми зустрічаємося з близькими, веселимося і загадуємо бажання. Однак, щоб наступний рік був щасливим, важливо дотримуватися деяких правил.

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Про це пише ТСН.

Не сваріться за столом. Астрологи вважають, що сварки в Новий рік можуть привести до неприємностей і проблем у майбутньому році. Якщо ви відчуваєте, що сварка неминуща, краще відкладіть її до наступного дня.

Не дозволяйте кішці стрибати на стіл.Кішки вважаються символами удачі, але якщо вони стрибають на стіл, вони можуть принести в ваше життя негативну енергію.

Не змітайте зі столу крихти їжі. Це може призвести до фінансових проблем у новому році. Краще зібрати їх у серветку і потім викинути.

Не ставте на стіл посуд з тріщинами або сколами. Це може призвести до конфліктів і скандалів у новому році.

Не викидайте сміття в новорічну ніч.Це може привести до того, що ви "викинете" з свого життя успіх і удачу.

Не позичайте і не давайте грошей в борг в Новий рік і 1 січня. Гроші вбирають в себе позитивну енергію, і, віддавши їх, ви можете позбутися удачі.

Не йдіть із порожніми кишенями або гаманцем. Перед святкуванням покладіть туди хоча б одну купюру або монету.

Не готуйте страви з раків, крабів або омарів. Ці тварини рухаються назад, що може призвести до того, що ви будете "задніми ногами" відходити від своїх цілей.

Не пришивайте ґудзики в новорічну ніч. Це може призвести до того, що ви будете "зашивати" свої можливості.

Якщо ви здали одяг або взуття в ремонт, до початку Нового року заберіть їх. Інакше в новому році вас чекатимуть матеріальні проблеми.

Не стрижіть нігті або волосся в останній день року і 1 січня. Це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Дотримуючись цих простих правил, ви можете збільшити свої шанси на те, щоб Новий рік був щасливим і успішним.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба викинути перед новорічними святами, щоб вдало почати 2024 рік.

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