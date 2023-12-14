Навчився в індійських гуру: Джеймі Олівер розкрив секрет боротьби з похміллям

Наближаючись до Різдва і Нового року, часто виникає бажання насолоджуватися алкоголем, але мало хто хоче стикатися з наслідками веселої ночі наступного ранку.

Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер розкрив секретний інгредієнт, який, за його словами, здатний подолати навіть найтяжче похмілля. Він вирішив поділитися своїм відкриттям з усіма зацікавленими, повідомляє Express.

Читайте також: Як позбутися ознак похмілля в домашніх умовах

За словами кулінара, цей метод лікування він вивчив від індійського гуру.

Відомо, що однією з головних причин похмілля є дегідрація, зумовлена вживанням алкоголю. Алкоголь є токсичною речовиною, що викликає видалення води з організму і спричиняє дегідрацію.

Хоча багато хто вважає жирний сніданок чи стакан крижаної коли ефективними методами подолання похмілля, Джеймі Олівер стверджує, що існує ще один доступний і ефективний інгредієнт, який "працює" навіть краще.

Вам знадобиться всього лише чайна ложка і спеція, які можна легко придбати в продуктовому магазині.

"Просто візьміть чайну ложку кмину і проковтніть її. Це заспокоїть ваш шлунок", – пояснив кухар.

Цей природний засіб дійсно сприяє травленню, допомагаючи заспокоїти шлунок після важкої ночі.

Нагадаємо, у деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. У маркуванні продукту його немає, але якщо продукт ферментований – там, ймовірно, буде спирт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!