Насичений смак з густою пінкою: сескрети приготування справжньої кави по-грецьки
Насичений смак з густою пінкою: сескрети приготування справжньої кави по-грецьки
Кава по-грецьки - це густий, насичений напій з гіркуватим присмаком і щільною піною. Вона є традиційним напоєм Греції та інших країн Середземномор'я.
Щоб приготувати її, треба знати певні секрети. Про них розповість ТСН.
Інгредієнти:
- 2 столові ложки меленої кави середнього помелу
- 1 склянка води
- 2 чайні ложки цукру (за бажанням)
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Спосіб приготування:
- Засипаємо мелену каву в турку.
- Заливаємо водою і добре перемішуємо.
- Ставимо турку на слабкий вогонь і варимо, періодично помішуючи.
- Напій не повинен закипати. Як тільки з'явиться пінка, знімаємо турку з вогню і залишаємо на 2 хвилини.
- Розливаємо каву по чашках, додаємо цукор за смаком і насолоджуємося.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.
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