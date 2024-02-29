Настрій завжди буде гарним: які рослини знижують рівень стресу

Виявляється, цитрусові допомагають створити затишну атмосферу та подолати хронічну втому. З їхнім ароматом ви відчуєте себе ніби у відпустці навіть взимку.

Лимони та апельсини радують не лише око, а й позитивно впливають на настрій, не даючи занудьгувати.

Якщо ви мрієте про солодкі сни, поставте у спальні рослину, що очищатиме та зволожуватиме повітря. Про це пише Радіотрек.

Для цього підійдуть спатифілум, драцена, папороть, фікус Бенджаміна чи дифенбахія. З ними ви прокидатиметеся бадьорими та задоволеними, адже такі вазони роблять атмосферу спокійною та гармонійною. Втім, не варто ставити відразу кілька рослин - оберіть одну-дві.

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Вважається, що певні вазони притягують в дім удачу. Нібито вони роблять господарів багатими, успішними та задоволеними життям. Це грошове дерево, драцена, водяна пахіра та фікус. Головне - дбайливо доглядати за цими рослинами та не дати їм загинути.

Пам'ятайте створювати для вазонів сприятливі умови: регулярно поливайте, забезпечте освітлення та якісний ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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