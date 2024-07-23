НАСА зафіксувала рідкісне явище: через викид темної плазми з Сонця будуть проблеми з електрикою

НАСА зафіксувало рідкісне явище – викид темної плазми на Сонце. Існує ймовірність, що цей викид може спричинити відключення електроенергії на Землі.

Виверження може також авіаційний зв'язок і роботу супутників вже цього тижня, попередньо – у п'ятницю, 26 липня, пише Space.com. Зазначається, що явище, може спричинити відключення світла та порушення зв'язку, призвести до перебоїв з радіозв'язком (ймовірність цього становить 60%).

У NASA оприлюднили відео, яке показує темну хмару плазми, що виривається з Сонця.

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Так званий "холодний" сонячний спалах, температура якого становить близько 36 000 градусів за Фаренгейтом, має значно меншу температуру порівняно з типовими "теплими" сонячними спалахами. Проте він може викликати серйозні проблеми з електромережами, супутниками та авіаційним зв’язком.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попередило, що імпульс темної плазми може викликати "коливання електромережі" та порушення радіозв’язку, особливо в п’ятницю.

Ці "холодні" сонячні спалахи, вивчені астрофізиками протягом останнього десятиліття, можуть бути дуже потужними за своїм мікрохвильовим випромінюванням, викликаючи інтенсивні та руйнівні радіовипромінювання.

NOAA повідомило, що існує 60-відсоткова ймовірність сонячних спалахів середнього рівня або класу M, та 15-відсоткова ймовірність більш екстремального спалаху класу X, який може спричинити глобальні відключення радіозв’язку.

Експерти попереджають, що наступного року Земля може зіткнутися з дедалі сильнішими сонячними бурями, оскільки Сонце наближається до свого "сонячного максимуму", очікуваного в липні 2025 року.

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