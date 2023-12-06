Яку рибу не можна регулярно вживати: порушує функцію печінки та призводить до детоксикації

Не всі види риби однаково корисні для нашого здоров'я. Дієтолог Наталія Самойленко підняла питання безпеки улюбленого багатьма тунця.

Про це пише prostoway.

За її словами, тунець може накопичувати солі ртуті та інших важких металів, що може спричинити отруєння та загальне погіршення самопочуття при регулярному вживанні. Це може виявитися у зниженні працездатності та ослабленні імунітету.

Лікарка зауважила: "Функція печінки як основного органу детоксикації порушується. Здатність ферментів виводити накопичені метаболіти порушується, і це призводить до оксидативного стресу, що може викликати різноманітні патологічні процеси в організмі". У зв'язку з цим лікар рекомендує обмежити вживання тунця та замінити його іншими видами тріскових риб, які дійсно корисні для організму.

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