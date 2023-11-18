Написано в Енеїді: Як українською називається "ікра"

Радянська влада в минулому прагнула не лише придушити українську культуру та мову, але й пригнічувала унікальну українську кухню. Замість автентичних страв, які мали багатий смак і традиції, нам нав'язали вінегрет, олів'є та інші імпортовані страви.

Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський поділився цікавинками про назви страв української автентичної кухні на своїй сторінці в Instagram.

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Часто українці не знають, як називалися традиційні страви нашої кухні раніше. Але ці страви не лише вражають різноманіттям, але й своїми цікавими назвами.

Однією з цікавих назв є "кав'яр", якою раніше називали ікру. Цей термін зустрічається в "Енеїді" Івана Котляревського, де йдеться про гостини Енея та його бояр у Латині.

"Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр", – так сказано в "Енеїді".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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