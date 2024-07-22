Нанести удар чи завдати удару: як правильно сказати українською (відео)

У реченні "Збройні Сили України нанесли удар по розташуванням ворога" є дві помилки. Перша помилка – це слово "нанесли".

Це слово в українській мові вживається у двох значеннях. Перше - принести чогось багато в одне місце. Друге – нанести позначки на мапі, або на схемі. Тобто правильно писати й казати "ЗСУ завдали удару". Тобто завдали - чого? Удару. Це пояснила викладачка української мови під час відеоуроку, який публікують соцмережі.

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За словами мовознавиці, друга помилка в цьому реченні – "по розташуванням ворога". Слово "розташування" у місцевому відмінку з прийменниками "по", "у", "на" буде мати закінчення "ях". По розташуваннях.

Нанести удар чи завдати удару. Джерело: ukr-mova.in.ua Нанести удар чи завдати удару. Джерело: ukr-mova.in.ua

До речі, візит теж не "наносять", а "роблять" або "здійснюють". Українська мова дозволяє сказати це одним словом – "відвідують".

У групі в Фейсбуці "Мова та акули пера" зауважили: "Часто чуємо у новинах такі вислови: "артилерія противника намагалася нанести максимальні втрати нашим підрозділам", "терористи нанесли вогневий удар" тощо. У цих висловах "нанести" - це неправильний переклад з російської "нанести удар", "нанести поражение", "нанести потери". Українською ж буде "завдати удару, втрат чи поразки".

Мовознавці пояснили, що дієслово "завдавати" здебільшого вживається з іменниками негативного плану: "завдати жалю", "завдати смутку".

"А шкоди, лиха чи образу можна не тільки завдавати, а ще й заподіяти. Натомість наносити ми можемо маску на обличчя або ж якийсь об’єкт на карту", – додали експерти.

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