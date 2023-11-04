Знайдено давньоєгипетську гробницю з магічними заклинаннями проти змій (фото)

У Єгипті знайшли давню гробницю. Вона належала царському писарю Джегутіемхату, який жив близько 2500 років тому.

Гробниця писаря Джегутіемхата була виявлена ​​майже порожньою, оскільки була пограбована ще в 5 столітті нашої ери. У результаті антропологічного аналізу скелетних останків, проведеного провідними єгипетськими експертами, було встановлено, що Джегутіємхат помер у відносно ранньому віці близько 25 років, маючи на собі ознаки якогось "професійного захворювання" (знос хребта), можливо через сидячу роботу. Він страждав на гострий остеопороз.

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Як повідомив Чеський інститут єгиптології, команда археологів з'ясувала, що гробниця нагадувала багато прикрашену печеру, надземна частина якої була зруйнована ще в давнину. На дні гробниці, на глибині 14 метрів, лежала похоронна камера з вапнякових блоків. Вона була заповнена кількома десятками декорованих вапнякових блоків, що походять із розібраної надземної частини сусідньої величної гробниці генерала Менехібнекона.

Похоронна камера багато прикрашена текстами та сюжетами. На вхідній стіні археологи знайшли заклинання проти зміїних укусів.

"Змії, згадані в цих магічних текстах, являли собою потенційну небезпеку і могли служити потужними захисниками померлого та його мумії", – зауважили наукоці.

Директор Чеського інституту єгиптології і експерт з давньоєгипетської мови та текстів Рената Ландграфова зауважила, що південна та західна стіни гробниці були розписані малюнками ритуалів жертвопринесення та великим списком жертв. На стелі похоронної камери зображено подорож бога Сонця по небу спочатку в ранковій, а потім у вечірній небесній смузі. Зображення супроводжуються гімнами сонцю, що сходить і заходить.

Усередині похоронної камери, вкритої рельєфним декором, знаходиться великий кам'яний саркофаг, який також має ієрогліфічні написи та зображення богів, як зовні, так і всередині.

Верхня сторона кришки саркофага прикрашена трьома колонками ієрогліфічного тексту з літургією 178-го розділу Книги мертвих, яка складається з уривків з набагато давніших текстів пірамід. На коротших стінках кришки зображені богині Есет і Небтета з супровідними текстами, що пропонують захист померлому.

"Богиня Заходу в саркофазі представляє захисницю, провідницю та символічну матір померлого", — пояснив науковець Їржі Янак, який аналізував та інтерпретував релігійні та магічні тексти.

Нагадаємо, в Греції знайшли затонуле древнє місто віком 1800 років.

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