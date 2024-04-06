Набридла картопля? Спробуйте корисний батат
Набридла картопля? Спробуйте корисний батат
БАТАТ–АКОРДЕОН
Цей коренеплід містить багато антиоксидантів. Уявіть, лише одна запечена солодка картоплина середнього розміру може забезпечити вашому організму норму вітаміну А та С, потрібних для здоров’я очей, шкіри та загального імунітету.
Спосіб приготування значно відрізняє вміст поживних речовин. Найкращий з них — запікання.
Інгредієнти:
• Батат — 1 шт;
• Олія — 20 мл;
• Сіль/перець — на смак;
• Кріп — 5 г.
Приготування:
1. Батат нарізати.
2. Змішати олію, сіль, перець, кріп та змастити батат.
3. Викласти на деко, встелене пергаментом та запікати протягом 20 хв при температурі 200°.
Сподіваюсь, цей рецепт допоможе вам відкрити для себе новий та корисний продукт.