Набридла картопля? Спробуйте корисний батат

БАТАТ–АКОРДЕОН

Цей коренеплід містить багато антиоксидантів. Уявіть, лише одна запечена солодка картоплина середнього розміру може забезпечити вашому організму норму вітаміну А та С, потрібних для здоров’я очей, шкіри та загального імунітету.

Спосіб приготування значно відрізняє вміст поживних речовин. Найкращий з них — запікання.

Інгредієнти:

• Батат — 1 шт;

• Олія — 20 мл;

• Сіль/перець — на смак;

• Кріп — 5 г.

Приготування:

1. Батат нарізати.

2. Змішати олію, сіль, перець, кріп та змастити батат.

3. Викласти на деко, встелене пергаментом та запікати протягом 20 хв при температурі 200°.

Сподіваюсь, цей рецепт допоможе вам відкрити для себе новий та корисний продукт.