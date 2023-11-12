Спостерігайте за поведінкою: Як зрозуміти, що ваш кіт вас дійсно любить

Попри те, що кішки можуть засинати в найнесподіваніших місцях, вони часто вибирають повноцінний цикл сну поруч із своїми господарями. Відомо, що це може залежати від ставлення господаря до свого улюбленця. Чим ближча кішка до вас, тим більше вона вам довіряє.

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Головне місце для сну у багатьох кішок – це голова та волосся їхніх господарів, пише Главред. Запах сім'ї дуже заспокоює тварин, і це є ключовим чинником ідентифікації господаря як "свого". Таким чином, контакт із шкірою та волоссям господаря стає для кішок необхідним.

Тварина виражає свою прихильність людині через різні дії. Кішки можуть не пам'ятати обличчя власника, але вони запам'ятовують голос, реакцію, запах і навіть особливості ходи. Щоб визначити, чи вас обрав кіт, слід звертати увагу на його поведінку та реакції на вас. Ваша міміка, голос і запах – це ключові фактори для кішки.

Зв'язок з кішкою вимагає регулярного годування, турботи, розчісування та інших приємних дрібниць. Якщо кіт спить на боці або розкриває живіт, це свідчить про його довіру до вас. Оголення перед вами найвразливішої частини тіла — це вже як найвищий рівень довіри.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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