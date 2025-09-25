русский
На смак як манго: як приготувати консервований гарбуз на зиму

Ціхоцька Марія

Завдяки апельсину, лимону та невеликій кількості спецій звичайний овоч отримує яскравий тропічний відтінок

Кухарі часто експериментують, перетворюючи прості продукти на справжні делікатеси. Один із таких кулінарних хитрощів — консервований гарбуз, який нагадує смак манго.

Завдяки апельсину, лимону та невеликій кількості спецій звичайний овоч отримує яскравий тропічний відтінок. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 1 кг;
  • апельсини — 2 шт.;
  • лимон — ½ шт.;
  • цукор — 250 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.

Приготування

  1. Гарбуз очистіть і наріжте кубиками. Один апельсин очистіть, другий залиште зі шкіркою. Цитруси подрібніть, видаліть кісточки.
  2. Змішайте фрукти з гарбузом, додайте цукор та лимонну кислоту. Залиште на 3 години за кімнатної температури.
  3. Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин, помішуючи, доки з’явиться сироп.
  4. Банки вимийте та простерилізуйте, кришки також обробіть. Викладіть у банки гарбуз, залийте сиропом, закрутіть і переверніть догори дном. Накрийте рушником до охолодження.

Зберігати таку консервацію слід у прохолодному темному місці. Взимку гарбуз із цитрусами можна подавати до чаю, використовувати як начинку для пирогів чи млинців або ж смакувати як самостійну солодку закуску.

Рецепт