На смак як манго: як приготувати консервований гарбуз на зиму
Кухарі часто експериментують, перетворюючи прості продукти на справжні делікатеси. Один із таких кулінарних хитрощів — консервований гарбуз, який нагадує смак манго.
Завдяки апельсину, лимону та невеликій кількості спецій звичайний овоч отримує яскравий тропічний відтінок. Про це пише Уніан.
Інгредієнти:
- гарбуз — 1 кг;
- апельсини — 2 шт.;
- лимон — ½ шт.;
- цукор — 250 г;
- лимонна кислота — 1 ч. л.
Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зимуПриготування
- Гарбуз очистіть і наріжте кубиками. Один апельсин очистіть, другий залиште зі шкіркою. Цитруси подрібніть, видаліть кісточки.
- Змішайте фрукти з гарбузом, додайте цукор та лимонну кислоту. Залиште на 3 години за кімнатної температури.
- Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин, помішуючи, доки з’явиться сироп.
- Банки вимийте та простерилізуйте, кришки також обробіть. Викладіть у банки гарбуз, залийте сиропом, закрутіть і переверніть догори дном. Накрийте рушником до охолодження.
Зберігати таку консервацію слід у прохолодному темному місці. Взимку гарбуз із цитрусами можна подавати до чаю, використовувати як начинку для пирогів чи млинців або ж смакувати як самостійну солодку закуску.
Також, радимо звернути увагу на рецепт смородинового варення на зиму.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!