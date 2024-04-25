На Сонці стався рідкісний супервибух: Землю можуть атакувати потужні магнітні бурі

Науковці спостерігають за рідкісним "супервибухом" на Сонці, де чотири сонячні спалахи майже одночасно спалахнули з різних точок сонячної поверхні. Існує ймовірність, що один із цих спалахів може викликати сонячний шторм, який досягне Землі найближчими днями.

Цей "четверний" сонячний спалах, який є надзвичайно незвичайним явищем, може мати серйозні наслідки для Землі. Вибух викинув у космос велику хмару плазми та радіації, відому як корональний викид маси (CME), яка може спричинити геомагнітну бурю класу G1 на Землі, пише Live Science.

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Геомагнітні бурі можуть викликати ряд проблем, включаючи:

Збої в роботі електромереж: сильні геомагнітні бурі можуть викликати перепади напруги та навіть перебої в електропостачанні.

Пошкодження супутників: радіація, що викидається під час сонячних спалахів, може пошкодити електроніку супутників, що призведе до порушення зв'язку та навігації.

Збої в роботі GPS: геомагнітні бурі можуть впливати на сигнали GPS, що може призвести до неточності або навіть повного відключення GPS-навігації.

Полярне сяйво: сильні геомагнітні бурі можуть викликати яскраве полярне сяйво в регіонах, розташованих поблизу полюсів Землі.

Наразі невідомо, чи вдарить CME Землю, і якщо так, то якою буде його сила. Науковці продовжують моніторити ситуацію та очікують більш точних прогнозів найближчими днями.

Важливо зазначити, що на цей час немає причин для паніки. Фахівці з космосу та науки постійно стежать за сонячною активністю та готові вжити заходів, якщо це буде необхідно.

Раніше ми повідомляли, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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