На узбережжі Мексиканської затоки знаходять 'відьомські пляшки': чому їх небезпечно чіпати (відео)

Таємничі "відьомські пляшки" продовжують з’являтися вздовж Мексиканської затоки, і дослідники все ще не знають, звідки вони беруться. Останній раз подібну пляшку знайшов дослідник Джейс Таннелл на пляжі поблизу Корпус-Крісті, штат Техас, 15 листопада. У ній містилася гусяча шия.

Пляшки отримали свою назву, тому що вони надходять від невідомого відправника і часто містять дивні предмети всередині, зокрема те, чого деякі бояться, що це заклинання, повідомляє DailyMail.

"Люди в певних культурах по всьому світу кладуть рослинність або інші предмети в пляшку. Вони є протимагічними пристроями, мета яких полягає в тому, щоб втягнути та вловити шкідливі наміри, спрямовані на їхніх власників", – зазначається у повідомленні Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies.

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За словами Джеймса Таннелла, існує багато причин, чому люди створюють такі пляшки. Деякі використовують їх для захисту від пристріту або інших злих сил. Інші використовують їх для лікування хвороб або для залучення удачі.

"Відьомські пляшки" є поширеними відкриттями у Великій Британії, і їх зазвичай наповнюють такими предметами, як волосся, трави, плани, цвяхи або тілесні рідини.

"Ще в 16-му і 17-му століттях існувала потужна віра у відьом і їхню здатність викликати хворобу за допомогою заклинань. Але відбитися від злих заклинань можна, помістивши їх у відьомську пляшку, яка, якщо її правильно підготувати, може фактично відобразити саме заклинання, а також мучити відьму", – повідомило Управління науки й суспільства Університету Макгілла.

Дослідник Таннелл не знає, як знайдені ним пляшки взагалі опинилися в океані. Однак він вважає, що вони, ймовірно, були виготовлені в Карибському басейні або Південній Америці.

Він також вважає, що пляшки, які містять гусячі шиї, можуть бути використані для лікування захворювань, пов’язаних з горлом.

"Це може бути щось на зразок грипу або застуди", – сказав Таннелл.

Він порадив: якщо ви знайдете відьомську пляшку на пляжі, найкраще не відкривати її. Краще просто помістити її в герметичний контейнер і відвезти до найближчого музею або археологічного закладу.

Нагадаємо, на Одещині на пляжі знайшли пляшку, у якій була записка від дитини з Криму.

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