На Великдень Землю очікує один з найбільших зорепадів ХХІ століття

В неділю, 5 травня, очікується видовищний астрономічний феномен: найпотужніший метеоритний дощ, який можна було спостерігати з початку XXI століття. Астрономи прогнозують, що слабші потоки метеорів можна буде побачити аж до 11 травня.

Науковці пояснюють, що небесне явище у вигляді метеорного дощу буде спричинене входом і згорянням космічного пилу та фрагментів від комети Галлея (офіційно відомої як 1P/Галлея), яка здійснює обертання довкола Сонця раз на 76 років. Про це пише Science Alert.

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Під час кожного проходження внутрішньої частини сонячної системи, комета випускає значну кількість фрагментів, які називають космічним сміттям. Наша планета перетинає цю область двічі на рік, що призводить до породження двох знаменитих метеорних дощі: Оріоніди у жовтні, який видно з обох півкуль, та Ета-Акваріди у травні.

Земля вступає у цю зону космічного пилу та газу в середині квітня і залишається в ній близько шести тижнів.

Метеорний потік Ета-Акваріди зазвичай краще спостерігати з південної півкулі. Цьогорічний потік віщує бути особливим, оскільки він збігається з Великоднем та молодою фазою Місяця. За кілька годин перед світанком, тоді небо ще буде темним, утворяться ідеальні умови для спостереження за цим астрономічним дивом.

Вчені прогнозують, що цього року метеорний потік може бути особливо активним, перетворюючи його на найбільший зорепад XXI століття.

Нагадаємо, в небі над низкою областей України був помічений загадковий зелено-синій спалах.

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