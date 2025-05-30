На них варто звернути увагу: топ найнадійніших кросоверів

Бажання знайти автомобіль, який не створюватиме клопоту і прослужить якомога довше, є цілком природним. Саме тому варто звернути увагу на десятку найнадійніших компактних кросоверів, яку склала аналітична компанія J.D. Power. Вона займається дослідженнями рівня задоволеності споживачів, аналізом якості товарів та збором маркетингових даних, що дозволяє створити об'єктивну картину щодо довговічності та якості автомобілів.

До рейтингу увійшли моделі, які можна знайти як у салонах, так і серед вживаних авто на українському ринку. В основу оцінки покладено відгуки власників, які експлуатували свої авто від кількох місяців до трьох років. Враховувались такі параметри, як загальна якість, надійність, задоволення від керування, амортизаційна стійкість і зручність у повсякденному використанні. Про це пише itc.

Один із представників цього списку — Honda HR-V, яка з 2013 року вже встигла оновитися та перейти до гібридної силової установки. Завдяки компактним габаритам, місткому салону, зручному рульовому управлінню і помірному споживанню пального, модель користується попитом.

Корейський Hyundai Venue здивував ринок поєднанням яскравої зовнішності зі звичним атмосферним двигуном. Незважаючи на простоту технічних рішень, авто зарекомендувало себе як надійне і комфортне рішення для міської експлуатації.

Ще один несподіваний учасник списку — Jeep Renegade, який хоча й базується на платформі Fiat, зміг вразити власників своєю поведінкою на дорозі та відчуттям надійності. Модель вже не випускається, але досі представлена на вторинному ринку.

У свою чергу Ford Ecosport хоч і не здобув популярності в Україні, все ж має свої переваги у вигляді підвищеного кліренсу, місткого багажника і зручного салону, що робить його цікавою покупкою на вторинному ринку.

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Subaru XV/Crosstrack — це класика втілення позашляхових якостей у компактному форматі. Надійна конструкція, фірмовий опозитний двигун і варіатор гарантують впевненість на дорозі та поза нею.

Mini Countryman, попри зростання у розмірах, зберіг фірмовий стиль і харизму бренду. Відмінне керування, стильний дизайн та емоції від водіння роблять його привабливим вибором серед кросоверів преміум-сегменту.

Серед японських моделей Mazda CX-30 виділяється вишуканим дизайном та якісним оздобленням. Хоча рівень надійності бренду колись викликав запитання, сьогодні модель демонструє впевнені показники.

Nissan Qashqai — справжній піонер сегменту компактних кросоверів. Завдяки оновленню з гібридною установкою і вдосконаленням у дизайні, він продовжує залишатися еталоном серед конкурентів.

Попри думки про застарілість, Mitsubishi ASX зберігає високу репутацію завдяки витривалості, прохідності і загальній міцності. Водії відзначають, що авто справляється з будь-якими дорожніми викликами.

Очолює рейтинг Toyota CH-R — стильний, надійний і сучасний компакт, який одразу завоював симпатії. Його гібридна силова установка, яскравий дизайн і характерна динаміка зробили його беззаперечним лідером серед надійних компактних кросоверів.

Кожна з цих моделей заслуговує уваги, і серед них легко знайти ту, яка відповідатиме вашим очікуванням щодо надійності, стилю та практичності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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