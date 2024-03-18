На цьому тижні Землю накриє п'ятибальний геомагнітний шторм: як вберегтися

У понеділок, 18 березня, на Землі триває трибальна магнітна буря, яке не становить загрози для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями. Проте вже за кілька днів шторм посилиться до небезпечного рівня.

За даними сервісу Meteoagent, з 20 березня почнеться геомагнітний шторм небезпечного червоного рівня. Сила магнітних бур становитиме 5 балів. Потім настане безпечний період, збурення геомагнітного поля Землі можливі наприкінці місяця.

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Що таке магнітні бурі

Геомагнітні шторми на Землі відбуваються внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер складається з енергійних частинок, які викидаються з Сонця внаслідок сонячних вибухів та інших активних процесів на його поверхні. Коли ці частинки зіштовхуються з магнітосферою Землі, вони створюють геомагнітне поле, яке може викликати різноманітні явища, від яскравих північних та південних сяйв до геомагнітних бур.

Магнітні бурі можуть супроводжуватися супутніми явищами, такими як сонячні випромінювання, які можуть впливати на клімат, радіаційний фон та інші аспекти земної атмосфери.

Як магнітні бурі впливають на людину

Існують дослідження, які вказують на те, що магнітні бурі можуть впливати на фізичний та психологічний стан людини. Деякі люди відчувають головний біль, безсоння та інші негативні симптоми під час магнітних бур.

Фізичні симптоми впливу магнітних бур на людину:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Втома

Порушення сну

Підвищення артеріального тиску

Біль у м'язах та суглобах

Психоемоційні симптоми:

Дратівливість

Тривожність

Депресія

Зниження концентрації уваги

Порушення емоційного фону

Вплив на людей з хронічними захворюваннями:

Може призвести до загострення хронічних захворювань Збільшує ризик серцево-судинних захворювань Може призвести до порушення роботи ендокринної системи

Як захиститися від магнітних бур:

Уникайте надмірного фізичного навантаження

Пийте багато води

Споживайте продукти, багаті на вітаміни та мінерали

Дотримуйтесь режиму сну

Приймайте контрастний душ

Уникайте стресових ситуацій

У разі різкого погіршення стану краще одразу звернутися за допомогою до лікаря.

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