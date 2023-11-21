На дні Середземного моря виявлено мегапласти супервулканів

Дослідники натрапили на масивні "мегапласти", пов’язані зі стародавніми супервулканами на дні Середземного моря. Підводні відкладення вказують на повторювану схему катастрофічних подій, які відбуваються кожні десять-п’ятнадцять тисяч років.

Мегапласти – це гігантські шари матеріалу дна океану, утворені великими подіями. Вчені зробили це відкриття під час дослідження покладів у Тірренському морі поблизу узбережжя Італії, повідомляє Greek Reporter.

Попередні дослідження натякали на щось таємниче під водою, але фотографії були недостатньо чіткими, щоб виявити ці мегапласти.

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Дерек Сойєр і його команда відвідали підводне місце, щоб отримати чіткіші зображення шарів осадів. Вони виявили чотири масивні мегапласти, товщина кожного від 10 до 25 метрів з чіткими шарами осаду між ними.

Найстаріший мегапласт налічує близько сорока тисяч років. Наступний найдавніший – тридцять дві тисячі років тому, тоді як інші відбулися приблизно вісімнадцять тисяч вісім тисяч років тому.

Найстаріший мегапласт був результатом потужного виверження Кампі Флегрей близько тридцяти дев'яти тисяч років тому. Це було одне з найбільших відомих вивержень на Землі.

Раніше науковці дослідили, як будуть поводити себе люди, коли дізнаються про кінець світу.

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