На що звертати увагу при виборі майонезу в магазині, щоб був смачний та не нашкодив здоров‘ю

Звертаючи увагу на склад та обираючи якісний майонез, ви можете зробити свій раціон більш збалансованим та смачним. Є багато критеріїв, які допоможуть вам не помилитись при виборі майонезу. Українська нутриціологиня Людмила Матушинець на своїй сторінці в Instagram поділилася думкою про знежирений майонез та пояснила, чому його не рекомендується обирати.

Чи шкідливий майонез?

"Майонез не можна назвати отрутою, але й суперкорисним продуктом він не є. Він доволі калорійний та містить консерванти. Проте, якщо ви його дуже любите, у дозованій кількості він може бути присутнім у вашому раціоні", - зазначає Матушинець.

На що звертати увагу при виборі майонезу?

Склад: Перед купівлею ретельно читайте склад продукту. Пам'ятайте, що інгредієнти на етикетці розміщені за зменшенням їхньої масової частки. Перші позиції у списку – це основа продукту.

Перед купівлею ретельно читайте склад продукту. Пам'ятайте, що інгредієнти на етикетці розміщені за зменшенням їхньої масової частки. Перші позиції у списку – це основа продукту. Жир: Знежирений майонез може здаватися кращим вибором, але насправді він містить більше цукру, загусників та інших добавок, аніж класичний. У такому майонезі вода буде першим інгредієнтом у складі.

Знежирений майонез може здаватися кращим вибором, але насправді він містить більше цукру, загусників та інших добавок, аніж класичний. У такому майонезі вода буде першим інгредієнтом у складі. Якісний майонез: Обирайте майонез, де на першому місці у складі буде олія, далі вода, жовток яйця, цукор, оцет та сіль.

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Який майонез вибрати?

Якщо ви хочете зменшити калорійність, рекомендується обирати майонез з низьким вмістом жиру, але з якісним складом.

Звертайте увагу на наявність натуральних інгредієнтів та уникайте штучних добавок, консервантів та барвників.

Пам'ятайте, що майонез – це продукт, який слід вживати в міру.

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