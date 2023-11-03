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На березі Амазонки виявили петрогліфи віком 2000 років (фото)

Ціхоцька Марія

На березі Амазонки виявили петрогліфи віком 2000 років (фото)

 

На березі річки Амазонка виявили висічені на камені зображення людського обличчя і інших фігур. Дослідники припускають, що ці петрогліфи можуть мати близько 2 тисяч років.

Цю інформацію опублікувало видання The Guardian.

На цих вирізаних на каменях зображеннях тварин та інші природні форми. Раніше такі малюнки були помічені під час сильної посухи в 2010 році. Але в жовтні 2023 року вони знову з‘явились, оскільки рівень води в річці дуже знизився. Вчені пов'язують це з сухим сезоном через тепловий вплив в Північному Атлантичному океані, який спричинили зміни клімату.

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Крім зображень антропоморфних облич і інших форм, на деяких каменях є жолобки, що свідчать про використання цього місця для виготовлення кам'яних інструментів.

Карлос Ауґусто да Сілва з Федерального університету Амазонас виявив 25 груп різьблення на одному камені, який, його думкою, використовувався для заточення різних інструментів.

"Ці місця сьогодні є археологічними пам'ятками з великою кількістю фрагментів кераміки та наскельних малюнків. Вони розповідають про давню історію корінних мешканців цього регіону, і ми повинні ставитися до них з повагою, оскільки ми живемо в Манаусі сьогодні", - сказав археолог Філіппо Стампаноні Бассі.

Нагадаємо, в Греції знайшли затонуле древнє місто віком 1800 років.

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