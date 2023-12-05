Мила та води недостатньо: Дерматолог показала, як очистити спонжі для косметики

Дерматолог стверджує, що її метод чищення косметичних спонжів є найбільш ефективним, оскільки просто використання мила та води може бути недостатнім. Лікар-дерматолог поділилася своїм секретом ефективного очищення б’юті-блендерів, наголошуючи, що для повноцінного очищення спонжа необхідно використовувати більше, ніж просто воду та мило.

В її TikTok блозі лікар Азі розповіла, як правильно та ефективно чистити губку для макіяжу. Вона пояснила, що мило діє як антибактеріальний засіб та допомагає розчинити бруд, але це може бути недостатнім для розчинення застарілих плям.

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Дерматолог розкрила свій ефективний рецепт для належного очищення косметичного спонжика, вказавши, що слід використовувати гарячу воду, мило та оливкову олію.

"Секретний соус" полягає в оливковій олії, яка притягує шкірний жир і допомагає розчинити шкірне сало на спонжі. Олія спільно з милом може видаляти найстаріші плями від косметики на спонжі, пояснила лікар.

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