Чи можна смажити на оливковій олії: відповідь лікарів

Чи можна смажити на оливковій олії

Оливкова олія – це популярний продукт, який використовується в кулінарії вже тисячі років. Вона має багато корисних властивостей, але чи можна її використовувати для смаження?

Раніше вважалося, що оливкова олія не підходить для смаження, оскільки вона має низьку температуру димлення. Однак останні дослідження показали, що це не зовсім так, пише ТСН.

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Температура димлення – це температура, при якій олія починає виділяти дим. При цьому в ній утворюються вільні радикали, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Температура димлення оливкової олії залежить від її типу. Рафінована оливкова олія має більш високу температуру димлення, ніж нерафінована.

Рафіновану оливкову олію отримують шляхом обробки нерафінованої олії. В результаті вона втрачає деякі корисні речовини, але при цьому стає більш стійкою до нагрівання. Температура димлення рафінованої оливкової олії становить 210-230 °C.

Нерафінована оливкова олія зберігає всі свої корисні властивості, але при цьому має нижчу температуру димлення. Температура димлення нерафінованої оливкової олії становить 160-190 °C.

Таким чином, можна сказати, що оливкову олію можна використовувати для смаження, але при цьому важливо вибирати правильний тип олії і не перевищувати температуру димлення.

Що потрібно враховувати при смаженні на оливковій олії

Ось кілька порад, які допоможуть вам смажити на оливковій олії без шкоди для здоров'я:

Використовуйте рафіновану оливкову олію. Вона має більш високу температуру димлення і менш схильна до окислення.

Не перегрівайте оливкову олію. Температура димлення оливкової олії становить 160-230 °C. Якщо ви перевищите цю температуру, олія почне виділяти дим і шкідливі речовини.

Не пересмажуйте їжу. Краще смажити їжу на невеликому вогні і не більше кількох хвилин.

Використовуйте оливкову олію один раз. Обсмажувати щось у олії, яка залишилася на сковороді, небезпечно для здоров'я.

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