Чи можна водію підібрати пасажира у такому місці: задача на знання ПДР (відео)

Є ділянка дороги з трамвайними коліями обабіч. Водій червоного автомобіля має намір зупинитися на трамвайній колії, що розташована на одному рівні з проїзною частиною, щоб підібрати пасажира.

Чи дозволено водію автомобіля зупинитися у такому місці для посадки пасажира? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 15.8 ПДР, на трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих правил. На розташованих біля правого краю проїзної частини – лише для посадки, висадки пасажирів, чи виконання вимог цих правил.

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У цих випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамваїв. Таким чином, пункт не забороняє зупинку для посадки чи висадки пасажирів, однак робити це можна лише на коліях попутного напрямку і лише тоді, коли вони розташовані праворуч від водія.

У задачі водій хоче зупинитися на колії попутного напрямку, яка розташована ліворуч. Це буде порушенням ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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