Чи можна стерилізувати вагітну кішку: що кажуть ветеринари

Стерилізація кішок допомагає зменшити проблему перенаселення. Ця процедура не шкодить здоров’ю тварини, навіть навпаки – стерилізована тварина не ризикує отримати запальні й пухлинні захворювання сечостатевої системи.

Ветеринари з Askmycats пояснили, чи можна стерилізувати кішку, якщо вона вже завагітніла. Оскільки стерилізація вагітної кішки є абортом, рішення про проведення цієї процедури залишається за власником кішки та ветеринаром, кажуть фахівці.

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Чи безпечно стерилізувати вагітну кішку?

Так, проводити стерилізацію під час вагітності дуже безпечно, якщо кішка здорова та процедура проводиться досвідченим ветеринаром.

Ризик смерті під час або відразу після операції зростає зі стадією вагітності кішки, головним чином через те, що видалення такої кількості крові та тканин тіла може спричинити шок.

Крім того, це значно підвищує ризик розвитку інфекції в куксі матки. Підвищена небезпека мінімальна, якщо вагітність кішки лише один-два тижні.

Як стерилізують вагітних кішок?

Під час стерилізації вагітної кішки ветеринар видаляє матку та яєчники. Це робиться за допомогою невеликого розрізу в черевній порожнині.

Як одужує стерилізована кішка?

Залежно від особливостей їхньої ситуації, маткам потрібно від 48 до 72 годин, щоб відновитися.

Вже після 24 годин відновлення після операції ви можете забрати кішку додому.

Чи можна стерилізувати кішку в період тічки?

Фахівці зауважили, що у період тічки сильно змінюється гормональний фон, і оперативне втручання може спровокувати розвиток деяких небезпечних захворювань. Оптимальним віком для стерилізації кішки є період від 7 до 12 місяців.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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